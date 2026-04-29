AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı! Sağanak geliyor, günlerce sürecek

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
İstanbul'un yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini bildiren AKOM, yağışların önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini göstereceğini aktardı.
İstanbul'da 16 ila 19 derecelerde seyreden seyreden sıcaklıklar yağış havayla birlikte 4 ila 6 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor"
Min: 8°C Max: 17°C
PARÇALI BULUTLU, AKŞAM YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–15 kg arası
Min: 6°C Max: 14°C
PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
Min: 6°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası
Min: 8°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası