SON DAKİKA!
AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı! Sağanak geliyor, günlerce sürecek

AKOM yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'un 4-5 gün sürmesi beklenen bir yağmurlu havanın etkisi altına gireceğini aktardı. Sıcaklıklarında 6 derece birden düşeceğini bildiren AKOM, bazı bölgelerde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını belirtti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:45

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı () İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda yarın akşamdan itibaren başlayacak ve 4-5 gün sürecek yağışlı bir havanın etkili olacağını duyurdu.
İstanbul, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Yağışlar, önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini gösterecek.
Mevcut 16-19 derece civarındaki sıcaklıklar, yağışlı hava ile birlikte 4-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.
Hafta boyunca perşembe akşamından salı gününe kadar yağışlı ve serin bir hava hakim olacak.
Özellikle Pazartesi günü (04.05.2026) en yüksek yağış miktarının 10-25 kg arasında olması bekleniyor.
İstanbul'un yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini bildiren AKOM, yağışların önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini göstereceğini aktardı.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul'da 16 ila 19 derecelerde seyreden seyreden sıcaklıklar yağış havayla birlikte 4 ila 6 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor"

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 30.04.2026 PERŞEMBE

Min: 8°C Max: 17°C
PARÇALI BULUTLU, AKŞAM YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

  • 01.05.2026 CUMA

Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

  • 02.05.2026 CUMARTESİ

Min: 6°C Max: 14°C
PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

  • 03.05.2026 PAZAR

Min: 6°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

  • 04.05.2026 PAZARTESİ

Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

  • 05.05.2026 SALI

Min: 8°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

