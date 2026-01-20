AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul karlar altında kaldı. Kentte trafik durma noktasına geldi, buzlanma nedeniyle birçok kaza yaşandı. Kar yağışının ardından AKOM'dan yeni açıklama geldi.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

Yapılan değerlendirmede, gizli buzlanma riskine dikkat çekildi. Açıklamada, "Çiy, yollara ıslaklık verdiği için toz, toprak vb. kirleticilerle birleşerek hafif kayganlığa neden olurken; kırağı ise gizli buzlanma riskini artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan yapılan açıklamada, yarından itibaren sıcaklığın yükseleceği bildirildi. Yarın İstanbul'da güneş açarken, perşembe ve cuma günlerinde sağanak etkisini gösterecek.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

AKOM, "Ayaz ve soğuk hava, gece ve sabah erken saatlerde çiy (hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa) ve kırağıya (hafif kar yağmışçasına beyaz örtüye) neden olmaktadır. Çiy, yollara ıslaklık verdiği için toz, toprak vb. kirleticilerle birleşerek hafif kayganlığa neden olurken; kırağı ise gizli buzlanma riskini artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.