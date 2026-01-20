Menü Kapat
 | Özge Sönmez

AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından AKOM'dan açıklama geldi. Hava tahmin raporunu paylaşan AKOM, kırağı ve gizli buzlanmaya dikkat çekti. Kar yağışının etkisini kaybedeceği bildirilirken, yarından itibaren sıcaklıkların yükseleceği aynı zamanda yer yer sağanak yağışlar görüleceği belirtildi. İşte detaylar...

Özge Sönmez
20.01.2026
20.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul karlar altında kaldı. Kentte trafik durma noktasına geldi, buzlanma nedeniyle birçok kaza yaşandı. Kar yağışının ardından AKOM'dan yeni açıklama geldi.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

Yapılan değerlendirmede, gizli buzlanma riskine dikkat çekildi. Açıklamada, "Çiy, yollara ıslaklık verdiği için toz, toprak vb. kirleticilerle birleşerek hafif kayganlığa neden olurken; kırağı ise gizli buzlanma riskini artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan yapılan açıklamada, yarından itibaren sıcaklığın yükseleceği bildirildi. Yarın İstanbul'da güneş açarken, perşembe ve cuma günlerinde sağanak etkisini gösterecek.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

AKOM, "Ayaz ve soğuk hava, gece ve sabah erken saatlerde çiy (hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa) ve kırağıya (hafif kar yağmışçasına beyaz örtüye) neden olmaktadır. Çiy, yollara ıslaklık verdiği için toz, toprak vb. kirleticilerle birleşerek hafif kayganlığa neden olurken; kırağı ise gizli buzlanma riskini artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da kar bitti, hava sıcaklıkları artıyor: Bahar havası yaşanacak
#Gündem
