İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Hükümet Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş. yönetimindeki işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan işçiler yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.