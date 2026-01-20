Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! İşte maçın oynanacağı gün ve saat

Trendyol Süper Lig'de devre arasının sona ermesiyle ikinci yarı heyecanı yeniden başladı. Ligde 18. hafta maçları 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynandı.

Öte yandan Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programları da belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

DEV DERBİNİN TARİHİ NETLEŞTİ

Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı açıklanırken bu haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati de netleşti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Trabzon'daki dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.