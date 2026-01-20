Menü Kapat
 Yasin Aşan

Noa Lang transferinin detayları ortaya çıktı! Galatasaray'ın kasasından çıkacak para belli oldu

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Napoli'de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Transferde son detayların konuşulduğu bildirilirken Lang transferi için Galatasaray'ın kasasından çıkacak para da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına sahasındaki Gaziantep FK beraberliğiyle başlayan ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e düşen lider Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Turkcell Süper Kupa finalinde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, eksik bölgelerini güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer listesindeki isimlerle görüşmelerini yoğunlaştıran Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, kısa süre içerisinde transferleri tamamlayarak taraftarları mutlu etmek istiyor.

GALATASARAY, LANG TRANSFERİNİ TAMAMLIYOR

Kanat bölgesine yapmayı planladığı takviye için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile anlaştığı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın, sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda temsilcisi PSV'den Napoli'ye transfer olan 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

LANG TRANSFERİNİN MALİYETİ NETLEŞTİ

Napoli'nin büyük umutlarla ve yüksek maliyetle sezon başında transfer ettiği Noa Lang, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. Kış transfer döneminde Galatasaray'ın devreye girerek Lang'ı transfer etmek istediği ifade edilirken oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu.

Galatasaray, transfer gerçekleşmesi halinde Hollandalı oyuncunun 1.4 milyon euro olan yarım sezonluk maliyetini üstlenecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeye zorunlu olmayan 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekletecek.

BEŞİKTAŞ DA TALİP OLMUŞTU

Bu sezon Napoli'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giyen Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lang için bir diğer Süper Lig ekibi Beşiktaş da devreye girmişti. Öte yandan Lang, üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısında forma giymişti.

Hem Beşiktaş'tan hem de Galatasaray'dan teklif alan Lang'ın Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı belirtildi.

YUNUS'A DA RAKİP OLACAK

Sol kanat ve sağ kanatta forma giyen Noa Lang'ın, Galatasaray'a transfer olması halinde Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile forma rekabetine gireceği öğrenildi.

Bu oyuncuların formsuz olduğu dönemlerde Okan Buruk tarafından ilk 11'de de tercih edilecek Lang'ın, sakatlık dönüşü form tutmakta zorlanan Yunus Akgün'le de forma için rekabet halinde olacağı ifade edildi.

Napoli cephesinin, hücum hattına takviye yapar yapmaz Galatasaray ile anlaşan Noa Lang'ın transferine izin vereceği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Noa Lang, Hollanda'da Ajax'ta 1, PSV'de ise 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Lang ayrıca, Club Brugge ile Belçika'da 2 kez zafere ulaşırken toplamda 5 lig şampiyonluğu gördü.

Hollanda Milli Takımı formasını U16 takımı ile birlikte giymeye başlayan Noa Lang, A Milli Takım'da 15 kez boy gösterirken 3 defa da ağları havalandırmayı başardı.

