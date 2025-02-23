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 | Suat Vilgen

AKOM'dan beklenen açıklama! 'Pazartesi okullar tatil olur mu?' sorusu cevap buldu

İstanbul'da 3-4 gündür etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, 'Pazartesi günü okullar tatil olur mu?' sorusu gündeme oturdu. AKOM'dan bu soruya cevap niteliğinde bir duyuru geldi. Açıklamada 1 haftalık hava durumu raporu da paylaşıldı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 14:13

Türkiye'nin birçok bölgesi gibi İstanbul da yılın en soğuk günlerinden geçiyor. Sibirya üzerinden gelen ve geçtiğimiz perşembe gününden bu yana etkili olan soğuk hava dalgası megakente beklenen kar yağışını da getirmişti. Kar sebebiyle geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri okullar tatil olurken, hafta sonu devam eden kar yağışının ardından 'Pazartesi günü okullar tatil olur mu?' sorusunun cevabı da merak edilmeye başlanmıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLUR MU?

Bu konuda İstanbul Valiliği henüz resmi bir açıklama yapmasa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) tatil beklentisinde olan öğrencileri üzecek duyuru geldi. AKOM'un sosyal medya hesaplarından İstanbul'un önümüzdeki bir haftalık hava durumu tahminleri paylaşıldı. Tahminlere göre İstanbul'da karlı günlerin ardından güney yüzünü göstermeye başlayacak. Pazartesi gününden itibaren kentte sıcaklık değerleri yükselmeye başlayacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACIK MI?

Açıklamada pazartesi kent genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiği belirtilirken hava sıcaklığının da 3°C civarında olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre yağışlar bölge genelini salı günü tamamen terk edecek ve sıcaklık da kademe kademe artarak, 1 Mart Cumartesi gününe kadar 11 derece civarına yükselecek.
Bu arada açıklamada özellikle pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiği de belirtildi.

İSTANBUL 1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

24.02.2025 Pazartesi
🌤 Parçalı ve çok bulutlu
🔽 Min: -3°C 🔼 Max: 3°C
🌧 Yağış Miktarı: Sabah Buzlanma
25.02.2025 Salı
⛅ Parçalı ve az bulutlu
🔽 Min: -1°C 🔼 Max: 6°C
🌧 Yağış Miktarı: Sabah Buzlanma

26.02.2025 Çarşamba
⛅ Parçalı ve az bulutlu
🔽 Min: 0°C 🔼 Max: 7°C
🌧 Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

27.02.2025 Perşembe
☀ Az bulutlu ve açık
🔽 Min: 2°C 🔼 Max: 9°C
🌧 Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

28.02.2025 Cuma
🌤 Parçalı ve çok bulutlu
🔽 Min: 7°C 🔼 Max: 10°C
🌧 Yağış Miktarı: 1 - 3 kg arası

01.03.2025 Cumartesi
🌤 Parçalı ve çok bulutlu
🔽 Min: 5°C 🔼 Max: 11°C
🌧 Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA NEREYE NE KADAR KAR YAĞDI?
İstarnbul'da son birkaç günlük yağışların ardından kar kalınlığı güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştı. D-100 kara yolunun güneyinde 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey bölgelerde ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü (Kaynak: AKOM).
ETİKETLER
#Akom
#Kar Yağışı
#İstanbul Kar Yağışı
#Okullar Tatil Mi
#Gündem
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