Aksaray'da 'kapora' dolandırıcılığı! İnternetten sahte ilan açıp...

25 Eylül 2024 18:47 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:55

Aksaray'da internetten sahte ilan açarak aracı almak isteyenlerden 'kapora' talep eden 9 kişilik dolandırıcılık şebekesi polisin operasyonuyla çökertildi.

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Aksaray​'da kapora alıp dolandıran 9 kişilik şebeke​ polis​ ekiplerince çökertildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da 9 kişilik bir şebeke, bir internet sitesi üzerinden satılık araç ilanı verip aracı almak isteyen müşterilerden kapora aldı.

Alınan kaporaların ardından ne araca ne de araç sahibine ulaşamayan vatandaşlar durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, kapora alınıp dolandırılan 8 kişiden elde ettiği bilgilerle dolandırıcıların izini sürdü.

Bir süre yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini ve adreslerini belirleyen ekipler şahıslar üzerinde takip başlattı.

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis operasyon için düğmeye bastı. İkametlere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.