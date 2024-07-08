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Aksaray'da korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:49

Aksaray'da korku dolu anlar yaşandı. Geri dönüşüm kağıtları taşıyan aniden alev alarak alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Bir market önünde park halinde bulunan 51 DY 246 plakalı kamyonet aniden alev aldı. Kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm kağıtlarının tutuştuğu yangında kamyonet kısa sürede alev topuna döndü.

Aksaray'da korku dolu anlar! bir anda alev topuna döndü - 1. Resim

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, hortumu kapan vatandaşlar hortumlarla su sıkarak yangına müdahale etti.

Alevleri kısmen kontrol altına alan vatandaşlara kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede tamamen söndürürken yangının çıkış sebebi hakkında inceleme yaptı.

Aksaray'da korku dolu anlar! bir anda alev topuna döndü - 2. Resim

Yangının kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm kağıtlarının tutuşmasıyla çıktığı tespit edilirken kağıtların nasıl alev aldığı konusunda polis inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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