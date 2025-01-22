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Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 20:07 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:11

Akseki-Seydişehir karayolu yoğun kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı bölgede, trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor...

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu​, yoğun kar​ yağışı ve buzlanma​ nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santime kadar yükseldiği bildirildi.

Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı! - 1. Resim

UZUN ARAÇLARA KAPATILDI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda saat 14.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Buzlanma ve tipi nedeni ile saat 17.30'dan itibaren Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı.

Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı! - 2. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı! - 3. Resim

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile tuzlama çalışmaları sürdürüyor. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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