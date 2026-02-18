Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Alaattin Köseler'in yargılandığı davada ara karar çıktı!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanıklı "yolsuzluk" davasında ikinci duruşma tamamlandı. Mahkeme, Köseler dahil 3 tutuklu sanığın hallerinin devamına hükmederken, davayı bilirkişi raporu için Nisan ayına erteledi.

Alaattin Köseler'in yargılandığı davada ara karar çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 20:43

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 26 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise izleyici olarak duruşmayı takip etti.

Alaattin Köseler’in yargılandığı davada ara karar çıktı!

0:00 153

Önceki celse tahliye edilen ve sonrasında Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Uğur İnci mahkemeye geldi. İnci'nin bitene kadar salonda kalmasına karar veren mahkeme, duruşma sonrasında hakkındaki yakalama kararı ile ilgili gerekli işlemlerinin yapılması için emniyet ekiplerine talimat verdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

KANSER HASTASI EŞİ İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Tutuksuz sanık Uğur İnci, "Geçen tahliye kararından sonra tekrar yakalama geldi. Eşimin bir rahatsızlığı çıktı kanser olduğunu öğrendik bununla ilgili tedavi görüyor. 11 yaşındaki çocuğumuzla ilgilendim. Buraya kendi irademle geldim kaçma gibi bir durum yoktur. Zaten bu süreçte evdeydim. Raporları da getirdim. Ben uzun yıllardır Beykoz Belediyesiyle çalışıyorum. Teknik işlerini yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Belediyenin birçok biriminde çözüm ortağı olarak çalıştım. Yönetim de yeni geldiği için ilk başta bizimle çalışmak istemediler. Alacağım ücret eski yönetimden kalmaydı" dedi.

Alaattin Köseler’in yargılandığı davada ara karar çıktı!

"DEVLETİN KURUŞUNA GÖZ ATMADIM"

Tutuklu sanık Alaattin Köseler, "188 gün sonra mahkeme görülmeye başlandı. 3 günlük mahkeme sürecinde tahliye edildim, bir gün sonra tutuklandım. 166 gün sonra buradayım. Tutukluluğumun toplam süresi bugün itibariyle 356 gün. Ben dosyası tamamlanmamış hiçbir ödeme yapmadım. Suçsuzluğumu Beykoz halkına açıklamam bana manevi olarak ağır bir külfet yüklemektedir. Dosyada mali menfaat paylaşımına dair bir delil yoktur. Ben Beykoz'un evladı olarak 11 ay hizmet ettim. Devletin kuruşuna göz atmadım" dedi.

28 NİSAN'A ERTELENDİ

Ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosyayı tekrar bilirkişiye gönderen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Nisan’a erteledi.

Alaattin Köseler için mahkemeden yeni karar
Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 26 sanık hakkında tahliye kararı
#Duruşma
#Yolsuzluk Davası
#Beykoz Belediyesi
#Alaattin Köseler
#Tutuklu Sanıklar
#Gündem
