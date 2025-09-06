Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Alaattin Köseler için mahkemeden yeni karar

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için üst mahkeme tutuklama kararı verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler'in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etmişti. İşte detaylar...

Alaattin Köseler için mahkemeden yeni karar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'in tahliyesine ederek tutuklanmasını talep etmişti. O itiraz geçtiğimiz dakikalarda kabul edildi ve Alaattin Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Alaattin Köseler için mahkemeden yeni karar

NE OLMUŞTU?

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu toplam 26 sanığın yargılandığı davada ara karar verilmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yapmıştı.

Tutukluluğuyla ilgili talep üzerine savunması sorulan Köseler, belediyenin 2012-2022 yılları arasında hiç teftiş edilmediğini ancak 2022-2024 yılları arasında denetim yapıldığını iddia etti.

Alaattin Köseler için mahkemeden yeni karar

KÖSELER'İN SAVUNMASI

Köseler, "Fidan Gül konusunda söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesine direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden 'Başkan yardımcısı olmazsa.' gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım. Yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım." dedi.

Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in talebinin reddine hükmetti.

İhalelerin muhasebe evrak ve dokümanlarını Beykoz Belediyesinden istenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

