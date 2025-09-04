Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 26 sanık hakkında tahlile kararı

Son dakika haberi: Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde karar verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 00:10

Görevinden uzaklaştırılan 'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 26 Sanık duruşmanın 3. Gününde Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR, BUNUN ALTINI ÇİZİYORUM"

Ara karar öncesi savunma yapan Köseler, "Beykoz halkının en sağından soluna kadar insanların oylarını almış bir belediye başkanıyım. Bu dava siyasi değildir, bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidar ile alakası yok. Bu insanlar ile de ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Fidan Gül konusunda savunma yapan Köseler, "Söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden ‘başkan yardımcısı olmazsa’ gibi telefonlar geldi. Ben yapmadım, yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım" dedi.
Duruşma savcısı, sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.
Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan kararı verilmişti .17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafındna şüpheliler ve Köseler gözaltına alındı.

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

1960 senesinde Paşabahçe’de doğan isim 3 kuşak Beykozlu bir ailenin oğludur. Liseye kadar eğitimlerini Beykoz'da tamamlayan isim 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Mamak’taki Askerlik görevinden sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan isim, evli ve bir çocuk babasıdır.

ETİKETLER
#istanbul
#gözaltı
#İhaleye Fesat Karıştırmak
#Alaattin Köseler
#Beykoz Belediye Başkanı
#Örgüt Suç
#Gündem
