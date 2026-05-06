Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aydın Çavuşoğlu hakkında açıklama geldi

Alanya’da iş adamı Aydın Çavuşoğlu’nun silahla yaralanmasına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan resmi açıklama geldi. Başsavcılık, ilk bulgulara göre olayda üçüncü bir kişinin müdahalesinin bulunmadığını duyurdu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aydın Çavuşoğlu hakkında açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 21:56

Antalya'nın ilçesinde, AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı 'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu'nun ateşli silahla yaralandığı olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili bir açıklama yaparak, üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığını bildirdi.
Olayda iş adamı Aydın Çavuşoğlu ruhsatlı tabancasıyla yaralanmıştır.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirmiştir.
Mevcut delil durumuna göre olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmamaktadır.
Soruşturma halen devam etmektedir.
"ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN EYLEMİ BULUNMADI"

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, "5 Mayıs 2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibari ile olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

