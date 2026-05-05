Mutfakta pratik tariflere ilgi giderek artarken, geleneksel lezzetlerin kolaylaştırılmış versiyonları yeniden öne çıkıyor. Yapımıyla zahmetli olarak bilinen su böreğine alternatif olarak hazırlanan “yalancı su böreği”, hazır yufka sayesinde kısa sürede sofralara geliyor. Lezzetiyle beklentiyi karşılayan bu tarif, pratikliğiyle de özellikle yoğun tempoda yaşayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

HABERİN ÖZETİ Yalancı su böreği tarifi! Hazır yufkayla 10 dakikada efsane lezzet Pratik tariflere olan ilginin artmasıyla birlikte, hazır yufka kullanılarak kısa sürede hazırlanan ve geleneksel su böreğinin kolaylaştırılmış bir versiyonu olan yalancı su böreği yeniden popülerlik kazanıyor. Yalancı su böreği, hazır yufka kullanılarak geleneksel su böreğinin zahmetli hazırlık aşamaları olmadan, kısa sürede yapılabilen bir alternatiftir. Tarif için 5 adet hazır yufka, 2 yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 200-250 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz ve üzeri için 1 yumurta sarısı gereklidir. Hazırlanışı, yufkaların süt, yumurta ve sıvı yağ karışımıyla ıslatılıp kat kat yerleştirilmesi ve arasına peynirli maydanozlu harcın konulmasıyla yapılır. Börek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirilir. Sosun dengeli kullanımı ve yufkaların parçalanarak yerleştirilmesi, böreğin yumuşak ve katmanlı bir dokuya sahip olmasını sağlar. Sosyal medyada da popüler olan yalancı su böreği, farklı iç harçlarla da denenerek çeşitlendirilebilmektedir.

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

Su böreği, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olarak biliniyor. Ancak haşlama aşaması, kat kat açılan hamurlar ve uzun hazırlık süreci, birçok kişinin bu lezzeti evde yapmasını zorlaştırıyor. İşte tam da bu noktada devreye giren yalancı su böreği, hazır yufka kullanımıyla klasik tarifi oldukça pratik hale getiriyor.

Yufkaların sosla yumuşatılması ve kat kat yerleştirilmesiyle elde edilen bu tarif, dokusu ve tadıyla orijinaline oldukça yakın bir sonuç veriyor. Üstelik sadece 10 dakika içinde hazırlanabiliyor.

10 DAKİKADA HAZIR

Evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanan yalancı su böreği için gerekenler oldukça basit:

Malzemeler:

5 adet hazır yufka

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

200–250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

İlk olarak yumurta, süt ve sıvı yağ bir kapta çırpılarak sos hazırlanır. Ayrı bir kapta ezilen beyaz peynir, ince doğranmış maydanozla karıştırılır. Yağlanan fırın tepsisine ilk yufka bütün halde serilir ve üzerine hazırlanan sostan gezdirilir.

İkinci yufka parçalanarak yerleştirilir ve tekrar sos eklenir. Üçüncü katın ardından peynirli harç yayılır. Kalan yufkalar da aynı yöntemle yerleştirilir. En üste yumurta sarısı sürülerek börek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirilir.

PÜF NOKTALARIYLA TAM KIVAM

Yalancı su böreğinin lezzetini artıran en önemli detaylardan biri sosun dengeli kullanımıdır. Yufkaların yeterince soslanması, böreğin iç kısmının yumuşak kalmasını sağlar. Aynı zamanda yufkaların parçalanarak yerleştirilmesi, katmanlı bir yapı oluşturarak su böreğine benzer bir doku kazandırır.

Peynir seçimi de lezzeti doğrudan etkiler. Az tuzlu beyaz peynir tercih edilmesi, böreğin daha dengeli bir tada sahip olmasını sağlar. Dileyenler harca kaşar peyniri ekleyerek daha yoğun bir lezzet elde edebilir.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN POPÜLER

Pratik tariflerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte yalancı su böreği de yeniden popüler hale geldi. Özellikle kısa sürede hazırlanabilmesi ve her evde bulunabilen malzemelerle yapılması, bu tarifi öne çıkaran en önemli nedenler arasında yer alıyor.

Kullanıcılar, farklı iç harçlarla denedikleri tarifleri paylaşarak yalancı su böreğine yeni yorumlar katıyor. Ispanaklı, kıymalı ya da patatesli versiyonları da sıkça tercih ediliyor.

HER SOFRAYA UYGUN KURTARICI TARİF

Kahvaltıdan akşam çayına, ani misafirlerden hafta sonu sofralarına kadar geniş bir kullanım alanı sunan yalancı su böreği, zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal bir seçenek. Hem ekonomik hem de doyurucu olmasıyla dikkat çeken bu tarif, mutfakta pratik çözümler arayanların favorileri arasına girmeye devam ediyor.

Klasik lezzetlerden vazgeçemeyen ama uzun saatler mutfakta vakit geçirmek istemeyenler için yalancı su böreği, hem hızlı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Afiyetle tüketilen bu pratik tarif, mutfakların yeni yıldızlarından biri olmaya aday görünüyor.

