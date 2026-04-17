Tavada börek yapımı! Kokusu tüm mahalleyi saracak

Hamur işleri lezzetli olsa da uzun süre fırın başında beklemek çoğu kişiye zahmetli gelebiliyor. Pratik çözümler arayanlar ise tavada börek tarifine yönelmiş durumda. Hem lezzetli hem de zamandan tasarruf sağlayan bu lezzet, özellikle yoğun tempoda olanlar için kurtarıcı olacak. Peki fırın kullanmadan lezzetli bir börek nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tavada börek yapımına dair tüm merak edilenler, malzeme listesi ve en pratik tavada börek yapılışı...

Geleneksel böreklerin en pratik hali olan tava böreği, doğru teknikle pişirildiğinde fırın böreklerine taş çıkartıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, yufkanın istenilen çıtırlığa saniyeler içinde ulaşmasıdır.

Üstelik hazırlayacağınız özel sütlü ve sodalı sos sayesinde, böreğiniz tavanın içinde adeta bir balon gibi kabaracak. İşte o kokusuyla herkesi mutfağa toplayacak, damaklarda iz bırakacak tam ölçülü tavada börek için gerekli malzeme listesi...



Gerekli Malzemeler:

3 adet taze günlük yufka

150 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Sosu için:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

TAVADA BÖREK NASIL YAPILIR?

Mis gibi kokusuyla iştah açan tavada börek için yapmanız gereken öncelikle derin bir kasede süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağını pürüzsüz olana kadar çırpmak.

Daha sonra yapışmaz geniş bir tavayı bir tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ile her yerini yağlayın. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı sarkacak şekilde bütün olarak serin. Bu sarkan kısımlar, en son böreğimizi paketlememize yarayacak.

İkinci yufkayı parçalara bölün ve hazırladığınız sosa batırıp tavanın içine hafifçe büzüştürerek yerleştirin. Ara kata peynirli ve maydanozlu harcınızı da her yere eşit gelecek şekilde yayın.

Üçüncü yufkayı da soslayıp peynirlerin üzerine serin. Daha sonra tavanın kenarından sarkan ilk yufkayı içe doğru katlayarak böreği kapatın. Kalan sosu en üste gezdirin. Ocağı en kısık ateşe alın. Tavanın kapağını kapatın ve alt tarafı nar gibi kızarana kadar yaklaşık 10 ila 12 dakika pişirin.

Bir kapak veya düz bir tabak yardımıyla böreği dikkatlice ters çevirin. Diğer yüzünü de açık olacak şekilde pişirin. Her iki tarafı da altın sarısı olduğunda böreğinizi komşularınıza gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

TAVA BÖREĞİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Tavada börek neden sert olur?

Tava böreği sosunuz az gelmişse veya yufkalarınız bayatsa sertleşebilir. Ayrıca çok yüksek ateşte hızlı pişirmek dışının yanmasına, içinin ise kurumasına neden oluyor.

Hangi tava türü daha uygundur?

Kesinlikle yapışmaz yüzeyli yani granit veya teflon gibi geniş bir tava kullanmalısınız. Döküm tavalar da ısıyı eşit yaydığı için harika sonuç veriyor.

Maden suyu kullanmak şart mı?

Tava böreğine maden suyu kullanmak şart değildir. Ancak kullanırsanız böreğiniz su böreği kıvamında olur ve daha çok kabarır. Sos karışımına yarım çay bardağı soda ekleyebilirsiniz.