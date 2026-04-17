Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Tavada börek yapımı! Kokusu tüm mahalleyi saracak

Tava böreği, mutfakta hem pratiklik arayanlar için hem de damak tadına düşkün olanlar için adeta biçilmiş kaftan. Tavada börek, fırın çalıştırmaya gerek kalmadan, sadece birkaç dakika içinde hazırlanabiliyor. Sabah kahvaltılarından aniden gelen misafir baskınlarına kadar her anın kurtarıcısı pozisyonunda. Peki, dışı çıtır içi ise su böreği tadında yumuşacık bir tava böreği nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle şipşak hazırlanan bu tarifle, komşularınız tarif için sıraya dizilecek. İşte tavada börek için gerekli malzeme listesi ve tarifin tüm püf noktaları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 17:05

Hamur işleri lezzetli olsa da uzun süre fırın başında beklemek çoğu kişiye zahmetli gelebiliyor. Pratik çözümler arayanlar ise tavada börek tarifine yönelmiş durumda. Hem lezzetli hem de zamandan tasarruf sağlayan bu lezzet, özellikle yoğun tempoda olanlar için kurtarıcı olacak. Peki fırın kullanmadan lezzetli bir börek nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tavada börek yapımına dair tüm merak edilenler, malzeme listesi ve en pratik tavada börek yapılışı...

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fırın kullanmadan pratik ve lezzetli börek yapmak isteyenler için tavada börek tarifi sunuluyor.
Tavada börek, geleneksel fırın böreklerine alternatif olarak zaman tasarrufu sağlıyor.
Hazırlanışı için taze yufka, beyaz peynir veya lor peyniri, maydanoz ve özel bir sos kullanılıyor.
Sos, süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağ karışımından oluşuyor.
Pişirme işlemi, yufkaların tavada katmanlar halinde dizilip soslanmasıyla yapılıyor.
Böreğin altı kısık ateşte nar gibi kızarana kadar pişirildikten sonra ters çevrilerek diğer yüzü de pişiriliyor.
Geleneksel böreklerin en pratik hali olan tava böreği, doğru teknikle pişirildiğinde fırın böreklerine taş çıkartıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, yufkanın istenilen çıtırlığa saniyeler içinde ulaşmasıdır.

Üstelik hazırlayacağınız özel sütlü ve sodalı sos sayesinde, böreğiniz tavanın içinde adeta bir balon gibi kabaracak. İşte o kokusuyla herkesi mutfağa toplayacak, damaklarda iz bırakacak tam ölçülü tavada börek için gerekli malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler:

3 adet taze günlük yufka

150 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Sosu için:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

TAVADA BÖREK NASIL YAPILIR?

Mis gibi kokusuyla iştah açan tavada börek için yapmanız gereken öncelikle derin bir kasede süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağını pürüzsüz olana kadar çırpmak.

Daha sonra yapışmaz geniş bir tavayı bir tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ile her yerini yağlayın. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı sarkacak şekilde bütün olarak serin. Bu sarkan kısımlar, en son böreğimizi paketlememize yarayacak.

İkinci yufkayı parçalara bölün ve hazırladığınız sosa batırıp tavanın içine hafifçe büzüştürerek yerleştirin. Ara kata peynirli ve maydanozlu harcınızı da her yere eşit gelecek şekilde yayın.

Üçüncü yufkayı da soslayıp peynirlerin üzerine serin. Daha sonra tavanın kenarından sarkan ilk yufkayı içe doğru katlayarak böreği kapatın. Kalan sosu en üste gezdirin. Ocağı en kısık ateşe alın. Tavanın kapağını kapatın ve alt tarafı nar gibi kızarana kadar yaklaşık 10 ila 12 dakika pişirin.

Bir kapak veya düz bir tabak yardımıyla böreği dikkatlice ters çevirin. Diğer yüzünü de açık olacak şekilde pişirin. Her iki tarafı da altın sarısı olduğunda böreğinizi komşularınıza gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

TAVA BÖREĞİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Tavada börek neden sert olur?

Tava böreği sosunuz az gelmişse veya yufkalarınız bayatsa sertleşebilir. Ayrıca çok yüksek ateşte hızlı pişirmek dışının yanmasına, içinin ise kurumasına neden oluyor.

Hangi tava türü daha uygundur?

Kesinlikle yapışmaz yüzeyli yani granit veya teflon gibi geniş bir tava kullanmalısınız. Döküm tavalar da ısıyı eşit yaydığı için harika sonuç veriyor.

Maden suyu kullanmak şart mı?

Tava böreğine maden suyu kullanmak şart değildir. Ancak kullanırsanız böreğiniz su böreği kıvamında olur ve daha çok kabarır. Sos karışımına yarım çay bardağı soda ekleyebilirsiniz.

ETİKETLER
#Pratik Börek
#Kahvaltılık Tarifler
#Kolay Börek
#Tava Böreği
#Fırınsız Börek
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.