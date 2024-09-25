Ali Koç istifa yürüyüşü düzenlenecek! Fenerbahçe taraftarı Valiliğe yazı gönderdi

25 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:34

Fenerbahçe taraftarlar grupları, Başkan Ali Koç'un istifası için yürüyüş düzenlemeye karar verdi. Valiliğe yürüyüşün izni için gönderilen yazıda; 'Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a istifa etmesi yönünde sloganlar atılacaktır. Herhangi bir siyasi bayrak veya slogan atılmayacaktır' ifadeleri kullanıldı. İşte 'istifa yürüyüşü' hakkında detaylar...

Fenerbahçe​ camiasında gergin süreç devam ediyor. Kadıköy'de oynanan Galatasaray​ derbisinde mağlup olan Fenerbahçe'de teknik adam ve yönetim eleştirilmeye başlandı. Özellikle Ali Koç​ ve ekibinin istifası yönünde sosyal medyada birçok paylaşım gerçekleşti. Bazı taraftar grupları Ali Koç'un istifasını istemezken bazı taraftar grupları ise yönetimin istifa​ etmesi yönünde görüşlerini bildirdi.

İSTİFA YÜRÜYÜŞÜ İÇİN VALİLİĞE YAZI GÖNDERİLDİ!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarları yönetimin istifası konusunda fikir ayrılığında.

Genç Fenerbahçeliler olarak bilinen taraftar grubu yönetimin istifası için görüş bildirmezken UTG diye bilinen taraftar grubu ise Başkan Ali Koç ve ekibinin istifa etmesi için harekete geçti.

İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazıda; Başkan Ali Koç'un istifa etmesi için yürüyüş düzenlemek istediklerini belirten taraftar grupları şu ifadeleri kullandı:

28 Eylül Cumartesi saat 15:00'da taraftarlarımızın katılımıyla Kadıköy Rıhtım’da başlayarak Sögütlüçesme Caddesi ve Kuş Dili Caddesinden devam edip Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan Fenerbahçe Stadyumu önünde son bulacaktır.

Bu yürüyüşümüz de sadece Fenerbahçe bayrakları olacak olup Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Yıldırım Koç'a istifa etmesi yönünde sloganlar atılacaktır. Herhangi bir siyasi bayrak veya slogan atılmayacaktır. Bilginize arz ederiz.