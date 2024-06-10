Ali Koç'un canlı yayında 'Devreye girdi' demesi çok konuşulmuştu! Mehmet Uçum'dan jet açıklama

10 Haziran 2024 12:13 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:36

Ali Koç’un ceket hassasiyeti! Cumhurbaşkanı ile verdiği görüntü yeniden gündem oldu

Ali Koç’un ceket hassasiyeti! Cumhurbaşkanı ile verdiği görüntü yeniden gündem oldu

Fenerbahçe günlerdir süren olaylı seçim maratonunda en önemli aşama önceki gün kaydedildi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 6 yıl aradan sonra önceki gün Habertürk ekranlarında canlı yayına çıktı. İkilinin canlı yayınında moderatöre Ahmet Selim Kul olurken, tüm Türkiye de ekran başına kilitlendi.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, tarihi canlı yayında Aziz Yıldırım ile Koç arasında yaşanan diyalogla ilgili ilk kez Mynet'e konuştu. İki ismin katıldığı canlı yayında Koç, Mehmet Uçum'un adını vererek 'Devreye girdi' demişti.

Ali Koç'un Mehmet Uçum için 'Devreye girdi' iddiasını gündeme getirdiği tweet;

'BAŞKA TÜRLÜ YORUMLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Devreye girdiğim söylenen husus bu tweetle yaptığım açıklamadır. Burada Fenerbahçe’ye tam destek vardır. Bu açıklamanın başka türlü yorumlanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oyda kaldı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Yaklaşık 3 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.