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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:04

Aliyev Antalya'daki COP31'e katılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Antalya'da 9-20 Kasım arasında düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Aliyev Antalya'daki COP31'e katılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:04

Bugün Cumhurbaşkanı 'ın Zafer Günü dolayısıyla gittiği 'da görüştüğü Cumhurbaşkanı 'in, Antalya'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılım durumu belli oldu.

ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA ALİYEV KARŞILADI

8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. 

Aliyev Antalya'daki COP31'e katılacak

ALİYEV VE ERDOĞAN'DAN KONUŞMALARINDA BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU: EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

Erdoğan ve Aliyev Suşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz." dedi.

Aliyev Antalya'daki COP31'e katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

ALİYEV COP31'E KATILACAK

Öte yandan Aliyev'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferansta, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliği başlıkları gündemde olacak.

COP31'DE DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELECEK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), dünya liderleri bir araya gelecek.

 

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#karabağ
#ilham aliyev
#Cop31
#Gündem
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