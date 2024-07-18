Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?”
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:00
Bursa'da alkol aldıktan sonra kazaya karışan sürücü, polis ekipleriyle pazarlık yaptı. “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?” diyen sürücü 174 promil alkollü çıktı.
Osmangazi'de alkol aldıktan sonra otomobiliyle seyir halinde olan Ersin K., sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere giren araçtan çıkarılan sürücünün ayakta tedavisi yapıldı. Kısa sürede kendine gelen Ersin K., arkadaşını arayıp kaza yerine gelmesini istedi.
POLİSLE PAZARLIK YAPTI
Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak için geldiğinde, Ersin K. pazarlığı başladı. “3 bira içtim bir şey çıkar mı?” diye soran sürücü, arkadaşına üfletmesi için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre üflememek için uğraşan sürücü, 174 promil alkollü çıkınca karakolluk oldu.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı