Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?”

18 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:00

Osmangazi'de alkol aldıktan sonra otomobiliyle seyir halinde olan Ersin K., sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere giren araçtan çıkarılan sürücünün ayakta tedavisi yapıldı. Kısa sürede kendine gelen Ersin K., arkadaşını arayıp kaza yerine gelmesini istedi.

POLİSLE PAZARLIK YAPTI

Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak için geldiğinde, Ersin K. pazarlığı başladı. “3 bira içtim bir şey çıkar mı?” diye soran sürücü, arkadaşına üfletmesi için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre üflememek için uğraşan sürücü, 174 promil alkollü çıkınca karakolluk oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.