Altın fiyatları yükselişe geçti, kritik uyarı geldi! Ünlü stratejist 'duygusallık katmadan beni dinleyin' dedi 

28 Eylül 2024 22:34 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:02

FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası altındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın için şimdiden 3 bin dolar seviyeleri konuşulurken uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. 'Altın yükselecek mi' sorusuna cevap veren Stratejist Selçuk Gönençler, "Yatırımcılar içine duygusallık katmadan beni dinlesin." diyerek yatırımcıyı uyardı. İşte o açıklamalar...

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Stratejist Selçuk Gönençler, altın​ piyasalarındaki hareketliliği ve gelecekteki beklentilerini değerlendirdi. Uzun zamandır beklenen altın​ fiyatlarındaki yükselişin orta vadede devam edebileceğini söyleyen Gönençler, altını etkileyen faktörlerin sıklığından bahsetti.

Altındaki yükselişi grafik üzerinden değerlendiren Gönençler, alt göstergelerdeki ısınmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ALTIN İÇİN 'ISINMA' UYARISI!

Ekotürk'e konuşan Selçuk Gönençler şu açıklamalarda bulundu:

Altın tarafı çok güçlü. Altını çok fazla besleyen durum var. Yatırımcılar içine duygusallık katmadan beni dinlesin. Burada parabolik bir çıkış var. Güçlü bir çıkış der miyiz deriz. Momentum var mı, var. Ama burada başka bir şeyler oluşuyor. Alt göstergelerde farklı ısınmalar meydana geldi.

Altın 2 bin 800 dolarlara yaklaştıkça dikkatli olmak lazım. Daha üst noktaları görebiliriz ama 2 bin 800'leri gördükçe bana aslında şunu anlatılıyor: Altın güçlü yükseliyor ama 2 bin 800'lere gelince benimle oynama diyor. Bir korku anlatmıyorum ama yatırımcıların yanlış maliyet yapmaması için bir not düşmüş olayım.

İSLAM MEMİŞ​ NE DEMİŞTİ?

Altın uzmanı İslam Memiş de bugün herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında en karlı olanı açıklarken piyasalardaki son durumu şöyle değerlendirdi:

"Dolar kuru şu anda 34 lira 15 kuruş seviyesinde. Düşüşler kalıcı değil. Özellikle 34 lira seviyesinin altında sarkınca zaman zaman 33 lira 80 kuruş seviyesini bize göstermiş oldu. Döviz bir yatırım aracı değildir, dolar​ kesinlikle değildir. Ancak dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olan, dolar borcu olan arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor ki dolar fiyatı şu anda baskılanıyor ve bu kadar baskılanmasına rağmen 34 lira 15 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru​ var karşımızda.

Dolar tarafında yaşanacak geri çekilmeler alım fırsatı olarak ön planda duruyor. Bu yıl sonuyla alakalı dolar tarafında 40 lira 45 kuruş ile yılı tamamlarız iddiam vardı. Öngörüm halen devam ediyor.

ONS ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞINDA

Ons altın 2666 dolar seviyesinde. Hafta boyunca her gün yeni bir rekor kıran altın piyasası var. Yeni rekorunu 2685 dolar seviyesiyle test eden bir ons altın var karşımızda. Tamamen bir savaş fiyatlaması, tamamen bir belirsizlik fiyatlaması içerisinde yoluna devam ediyor ons altın. Ben ve yol arkadaşım yol arkadaşlarım dolarda beklediği için ve siz malınıza sahip çıktığınız için hem ons altındaki getiriden hem de gram altındaki getiriden ciddi miktarda son iki haftadır para kazandık ve para kazanmaya devam ediyoruz. Satış için erken.