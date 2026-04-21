Amasya'nın Yassıçal köyünde, deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte, Romalıların baş tanrısı Zeus'un adını taşıyan 2 bin 100 yıllık tarihi tapınak, bölgenin en hakim tepesinde yer alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Amasya’da gizemli zirve! Bölgedeki tek Zeus tapınağı: sikkeler, seramik kalıntılar hepsi gün yüzüne çıktı Amasya'nın Yassıçal köyünde bulunan ve Roma dönemine ait olan 2.100 yıllık Zeus tapınağının yeniden onarılması gündemde. Tapınak, deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte ve bölgedeki tek Zeus tapınağı olma özelliğini taşıyor. 2006 yılında yapılan kurtarma kazısında sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller bulundu. Alanın define avcılarının mesken tuttuğu belirtiliyor. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, tapınağın onarılması gerektiğini ifade etti.

Amasya Müzesi tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 40 günlük kurtarma kazısı sonrasında gün yüzüne çıkarılan sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller müzeye taşındı.

DEFİNE AVCILARI MESKEN TUTTU

Sonrasında ise alanda yeni bir çalışma kayda geçmedi. Tapınak alanı zaman zaman define avcılarının uğrak noktası haline geldi.

BÖLGEDEKİ TEK ZEUS TAPINAĞI

Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu kabul edilen Zeus Stretios için inşa edilen tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıyor.

"YENİDEN ONARILMASI LAZIM"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek tapınakla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkılmış bu tapınağın yeniden onarılması ve insanlarımıza kazandırılması için bizim de elimizden geleni yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.