Amasya’da gizemli zirve! Bölgedeki tek Zeus tapınağı: sikkeler, seramik kalıntılar hepsi gün yüzüne çıktı

Amasya'nın Yassıçal köyünde, deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte, Romalıların baş tanrısı Zeus'un adını taşıyan 2 bin 100 yıllık tarihi tapınak, bölgenin en hakim tepesinde yer alıyor.
Amasya Müzesi tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 40 günlük kurtarma kazısı sonrasında gün yüzüne çıkarılan sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller müzeye taşındı.
Sonrasında ise alanda yeni bir çalışma kayda geçmedi. Tapınak alanı zaman zaman define avcılarının uğrak noktası haline geldi.
Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu kabul edilen Zeus Stretios için inşa edilen tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıyor.
AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek tapınakla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkılmış bu tapınağın yeniden onarılması ve insanlarımıza kazandırılması için bizim de elimizden geleni yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.