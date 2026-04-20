Christopher Nolan'dan The Odyssey itirafı geldi: "Tam bir kabustu"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight, Inception, The Prestige gibi filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey ile izleyicileri, insanlığın en büyük destanlarından biri olan Homeros’un dünyasına sokacak.
55 yaşındaki Nolan, ABD'nin Las Vegas kentinden düzenlenen CinemaCon 2026’da Homeros’un ölümsüz eserinden uyarladığı filmin çekim sürecini ilişkin konuştu.
Çekimlerin fiziksel ve teknik açıdan son derece zorlayıcı geçtiğini belirten Nolan, "Bu filmi çekmek tam bir kabustu ama doğru anlamda... Yine de harika bir deneyimdi' ifadelerini kullandı.
Nolan, Oppenheimer'dan sonra yeniden bir araya geldiği ve "bu yolculuktaki ortağım" diye tanımladığı Matt Damon ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Nolan, Truva Savaşı sonrası evine dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus'u canlandıran Matt Damon'ın filmin ağır yükünü sırtladığını söyledi.
Nolan, Damon'ın performansına şu methiyeleri dizdi;
"Matt bizim için inanılmaz bir liderdi. Mağaralarda, dağlarda, teknelerde; bazen kavurucu güneşin altında bazen de fırtınada her zaman oradaydı. Hikayenin doğası gereği çekimlerin zorlu olması gerekiyordu ve Matt bu zorluğun hakkını verdi."