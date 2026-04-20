Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Christopher Nolan'dan The Odyssey itirafı geldi: "Tam bir kabustu"

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey ile izleyicileri destansı bir yolculuğa çıkaracak. Ancak ünlü yönetmenden filmle ilgili beklenmedik bir itiraf geldi. The Odyssey'in çekim süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Nolan, Matt Damon'ı ise öve öve bitiremedi.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 17:18

Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight, Inception, The Prestige gibi filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Oscar ödüllü yönetmen , yeni filmi The Odyssey ile izleyicileri, insanlığın en büyük destanlarından biri olan Homeros’un dünyasına sokacak.

Christopher Nolan'ın yeni filmi 'The Odyssey', yönetmenin Homeros'un destanından uyarladığı yapımın çekim sürecini ve başrol oyuncusu Matt Damon'ın performansını konu alıyor.
Christopher Nolan, yeni filmi 'The Odyssey' ile Homeros'un dünyasına odaklanacak.
Filmin çekimleri fiziksel ve teknik açıdan zorlayıcı geçti.
Nolan, 'bu yolculuktaki ortağım' dediği Matt Damon'ın filmin ağır yükünü sırtladığını belirtti.
Nolan, Matt Damon'ın mağaralarda, dağlarda, teknelerde, zorlu hava koşullarında performansıyla inanılmaz bir lider olduğunu söyledi.
55 yaşındaki Nolan, ABD'nin Las Vegas kentinden düzenlenen CinemaCon 2026’da Homeros’un ölümsüz eserinden uyarladığı filmin çekim sürecini ilişkin konuştu.

"TAM BİR KABUSTU AMA..."

Çekimlerin fiziksel ve teknik açıdan son derece zorlayıcı geçtiğini belirten Nolan, "Bu filmi çekmek tam bir kabustu ama doğru anlamda... Yine de harika bir deneyimdi' ifadelerini kullandı.

NOLAN, MATT DAMON'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Nolan, Oppenheimer'dan sonra yeniden bir araya geldiği ve "bu yolculuktaki ortağım" diye tanımladığı Matt Damon ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Nolan, Truva Savaşı sonrası evine dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus'u canlandıran Matt Damon'ın filmin ağır yükünü sırtladığını söyledi.

"MATT BİZİM İÇİN İNANILMAZ BİR LİDERDİ"

Nolan, Damon'ın performansına şu methiyeleri dizdi;

"Matt bizim için inanılmaz bir liderdi. Mağaralarda, dağlarda, teknelerde; bazen kavurucu güneşin altında bazen de fırtınada her zaman oradaydı. Hikayenin doğası gereği çekimlerin zorlu olması gerekiyordu ve Matt bu zorluğun hakkını verdi."

