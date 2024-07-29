Ambulansın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti! Yardıma giderken ölüme yol açtı 

29 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:18

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Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Gülseren Dişkaya’ya, Y.Y. yönetimindeki 35 BLA 10 plakalı ambulans çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada ağır yaralanan Dişkaya, hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Gülseren Dişkaya kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.