Ambulansın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti! Yardıma giderken ölüme yol açtı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:18
Malatya’da, yolun karşısına geçerken ambulans çarpan 54 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Gülseren Dişkaya’ya, Y.Y. yönetimindeki 35 BLA 10 plakalı ambulans çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!
Kazada ağır yaralanan Dişkaya, hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Gülseren Dişkaya kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com