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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:48

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Cumhuriyet'in 103’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek Fener Alayı Yürüyüşü nedeniyle Başkent'te geniş kapsamlı trafik tedbirleri alındı. 29 Ekim Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Kızılay-Ulus hattı araç trafiğine çift yönlü kapatılacak.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:48

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organizasyonunda 29 Ekim 2026 tarihinde saat 19.30’da gerçekleştirilecek Fener Alayı Yürüyüşü, ’daki Zafer Çarşısı önünden başlayacak. Atatürk Bulvarı güzergâhında devam edecek yürüyüş, 1. TBMM binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde sona erecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

KIZILAY VE ULUS HATTI ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Yürüyüş kapsamında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda, 29 Ekim Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümünün tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve söz konusu güzergâhlara bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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#Kızılay
#ankara büyükşehir belediyesi
#ankara emniyet müdürlüğü
#Fener Alayı Yürüyüşü
#1. Tbmm
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