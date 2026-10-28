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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:13

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik tedbirleri: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde düzenlenecek yürüyüş ve konserler nedeniyle geniş kapsamlı trafik tedbirleri alındı. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik tedbirleri: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:13

28 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Yıldırım Belediyesi organizasyonunda Beyazıt Caddesi-Kurtuluş Caddesi kavşağından başlayarak Bayrak Alanı’nda sona erecek yürüyüş ve ardından düzenlenecek konser nedeniyle bölgede trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda Beyazıt Caddesi-Kurtuluş Caddesi kavşağı, Mahmudiye Kavşağı, Kurtuluş Caddesi istikameti ile Kurtuluş Caddesi’ne çıkışı olan tüm cadde ve sokaklar saat 18.00’den itibaren yürüyüş ve konser etkinliği bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜYÜŞÜ VE MİLLET BAHÇESİ KONSERİ (29 EKİM PERŞEMBE)

29 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de organizasyonunda UNESCO Meydanı’ndan başlayarak Bursa Millet Bahçesi’nde sona erecek Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından saat 19.00’da Bursa Millet Bahçesi’nde Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında UNESCO Meydanı (Orhan Parkı), Ulu Cami, Atatürk Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Zafer Plaza ve Özü- Varyant güzergâhındaki yürüyüş için belirlenen şerit üzerinde trafik akışı ters yönde sağlanacak.

Varyant-Altıparmak Caddesi, Eski Stad Kavşağı-Millet Bahçesi güzergâhındaki yürüyüş için ise Altıparmak Caddesi üzerinde iki şerit trafiğe kapatılacak. Yürüyüşün yapılacağı şeritlerdeki cadde ve sokaklar saat 17.30’dan itibaren etkinlikler sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak. Eski Stad Kavşağı’ndan Heykel istikametine giden yol ise tek şerit olarak araç trafiğine açık tutulacak.

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik tedbirleri: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Acıbadem Kavşağı’ndan Tuna Kavşağı Hastane Alanı’na kadar yürüyüş korteji düzenlenecek. Saat 20.00’de ise hastane alanında halka açık konser gerçekleştirilecek.

Yürüyüş ve konser süresince İzmir Yolu, FSM Bulvarı girişi, Bilginler Caddesi, FSM Bulvarı girişi, FSM Bulvarı-Acıbadem Kavşağı, FSM Cami Kavşağı-Tuna Kavşağı, Esentepe Kavşağı ve Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı ile yürüyüş güzergâhına çıkan cadde ve sokaklar saat 17.00’den itibaren etkinlikler bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, söz konusu güzergâhları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini bildirdi.

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ETİKETLER
#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Yıldırım Belediyesi
#Kurtuluş Caddesi
#Beyazıt Caddesi
#Bursa Millet Bahçesi
#Gündem
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