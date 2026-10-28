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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:47

Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin birlik ve beraberliğin en güçlü teminatı olduğunu belirtti. Ersoy, ikinci yüzyılda daha güçlü bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:47

Kültür ve Turizm Bakanı , Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından Cumhuriyetin ilanına uzanan tarihî sürece değinen Ersoy, ’nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti. Kültürel mirasın korunması ve kültür sanatın toplumun her kesimiyle buluşturulması için yürüttükleri çalışmalara da dikkat çeken Ersoy, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz”

Bakan Ersoy, mesajının ilk bölümünde Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Bir asrı aşkın süre önce ve silah arkadaşları, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen işgal güçlerine karşı kahramanca savaşmış; bu destansı mücadele, 30 Ağustos 1922’de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.”

“BU BÜYÜK MİRASI KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Cumhuriyetin millî egemenlik, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme işaret eden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; millî egemenliğimiz ile birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

KÜLTÜREL MİRAS VE GÜÇLÜ GELECEK VURGUSU

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilişkin hedefler doğrultusunda sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

olarak kültürel mirasımızı korumak, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarını ve şehitleri anan Ersoy, gazilere şükranlarını sundu. Bakan Ersoy, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”

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ETİKETLER
#Cumhuriyet Bayramı
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve turizm bakanlığı
#gazi mustafa kemal atatürk
#milli mücadele
#Politika
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