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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:35

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacak.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:35

’da 29 Ekim ’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacak.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacaktır.
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapalı olacak.
D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden ulaşım sağlanamayacak.
Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri de trafiğe kapalı olacak.
Alternatif yollar olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecektir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda, (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapalı olacak.

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Cumhuriyet Bayramı
#d-100
#Adnan Menderes Bulvarı
#Turgut Özal Millet Caddesi
#Gündem
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