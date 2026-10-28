İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacaktır. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapalı olacak. D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden ulaşım sağlanamayacak. Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri de trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollar olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecektir.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.