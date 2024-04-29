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29 Nisan 2024 21:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:53

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı  

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu akşam Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı  

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son bilgilere dayanarak, bu akşam saat 23:00'a kadar Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. 

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı   - 1. Resim

VATANDAŞLAR TEHLİKELERE KARŞI UYARILDI! 

Başkent sakinlerine yönelik yapılan uyarıda, özellikle dışarıda olacakların, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve güvenli bölgelerde bulunmaları önerildi. Ayrıca, vatandaşlardan gerekmedikçe bu saatler arasında dışarı çıkmamaları istendi. 

Ankara Valiliği, olası durumlara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını, ilgili birimlerin ve acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtti. 

Kaynak: TGRT Haber
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