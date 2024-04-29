Ankara için kuvvetli yağış uyarısı  

29 Nisan 2024 21:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:53

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son bilgilere dayanarak, bu akşam saat 23:00'a kadar Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLAR TEHLİKELERE KARŞI UYARILDI!

Başkent sakinlerine yönelik yapılan uyarıda, özellikle dışarıda olacakların, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve güvenli bölgelerde bulunmaları önerildi. Ayrıca, vatandaşlardan gerekmedikçe bu saatler arasında dışarı çıkmamaları istendi.

Ankara Valiliği, olası durumlara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını, ilgili birimlerin ve acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtti.