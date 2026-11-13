Ankara, Kayseri, Hatay ve İzmir'e şehit ateşi düştü: 4 kahraman askerimizin şehadet haberleri baba ocaklarına ulaştı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri 4 kahraman personelini şehit verdi. Şehit olan askerlerin acı haberleri, yetkililer tarafından memleketlerindeki baba ocaklarına ve ailelerine ulaştırıldı.

ANKARA'DA BABAEVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın şehadet haberi Ankara’nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı.

Acı haberin ardından Pınar ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu. Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Pınar’ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

28 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehadet haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

HATAY'DA ŞEHİDİN BABAEVİNE YAKINLARI AKIN ETTİ

Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay’ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir’in baba ocağına yakınları akın etti.

BİR ŞEHİT ATEŞİ DE İZMİR'E DÜŞTÜ

Şehit olan 41 yaşındaki Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer şehadet haberini ulaştırdı.

Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Ünal Işık ve askeri yetkililer, Çimen'in Gaziemir'deki evine gelerek eşine şehadet haberini verdi.

Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Turan Çimen'in emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.