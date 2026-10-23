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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:36

Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı

Müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunulduğunun tespit edilmesi üzerine Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:36

koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde 54 şüphelinin ve suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

CİNSİYETSİZLEŞTİRMEYİ TEŞVİK EDEN PAYLAŞIMLAR DA TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık tarafından, söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici ve cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte, kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu değerlendirildi.

Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı

54 ŞÜPHELİDEN 45'İ YAKALANDI

Bu kapsamda 23 Ekim Cuma günü 54 şüpheliye yönelik merkezli olmak üzere; Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 54 şüpheliden 45‘i yakalandı. Şüphelilerden, 1'inin yurtdışında olduğu, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

 

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ETİKETLER
#ankara
#Müstehcenlik
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#fuhuş
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
#Gündem
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