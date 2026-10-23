Cevizlibağ'da korkutan görüntü: D-100'de kamyonun iki lastiği peş peşe çıktı

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İstanbul
İstanbul'da, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkiinde bir kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı.
Çıkan lastik, yolda bir süre kendi kendine hareket etti. Böyle ilerleyen kamyonun sol arka lastiği de yerinden çıktı.
Kamyonun sürücüsü sol şeride geçerek, aracını durdurmak zorunda kaldı.
Bu anlar, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.