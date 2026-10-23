Bisiklet yolunda ilerliyordu, otomobil çarptı! O anlar kamerada

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Dönüş yapmak için manevra yapan otomobil, bisikletliler için ayrılmış yolda bisikletle ilerleyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.