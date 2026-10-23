İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik 'fırsat' uyarısı: 'Bugün benim paramla bedava'

Merkez Bankası'nın 9 ay aradan sonra gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren İslam Memiş, beklentinin karşılandığını ancak dönemsel risklerin devam ettiğini şu sözlerle aktardı:

“Malum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14.00'te faiz kararını açıkladı. 100 baz puanlı bir faiz indirimi yaptı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda yapılan bir faiz indirimi var karşımızda. Ancak daha önceki videomda benim kişisel düşüncemi biliyorsunuz; iyi niyetli bir şekilde faizlerin düşmesi bekleniyor ama koşullara baktığımız zaman da şu anda koşulların uygun olmadığını şahsen düşündüğümü ifade ettim diğer videolarda. Ve dolayısıyla piyasa beklentisi 100 bas puanlık bir faiz indirimi olduğundan dolayı piyasanın beklentisi karşılandı.”