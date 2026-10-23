İstanbul’da kritik zirve: 7 ülke aynı masada

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İstanbul
İstanbul bugün kritik bir diplomatik zirveye ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarında, 7 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelerek bölgesel ve küresel krizlere çözüm arayacak.
İstanbul'da düzenlenecek R4 ve R4+E3 toplantılarına; Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak.
Bu yedi ülke, R4+E3 formatında ilk kez Türkiye'nin inisiyatifiyle bir araya gelmiş olacak.
Toplantılarda Filistin meselesi, Hürmüz'deki durum, Yemen’le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınması, R4 ve E3 ülkeleri arasında ileriki dönemde hayata geçirilebilecek işbirliği ve koordinasyon imkanlarının görüşülmesi öngörülüyor.
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.
R4 Dışişleri Bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı yaptı. Bu formatta son toplantı BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 21 Eylül'de New York'ta düzenlendi.
Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 mekanizması ise, 2003'ten bu yana İran'ın nükleer programına ilişkin sürdürülen üçlü diplomatik işbirliği kapsamında ortaya çıkarken zamanla farklı bölgesel ve uluslararası konularda ortak diplomatik girişimlerde bulunan bir yapıya dönüştü.