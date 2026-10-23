İstanbul bugün kritik bir diplomatik zirveye ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarında, 7 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelerek bölgesel ve küresel krizlere çözüm arayacak.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da kritik zirve: 7 ülke aynı masada İstanbul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 7 ülkenin dışişleri bakanlarının bölgesel ve küresel krizleri değerlendireceği R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacak. Toplantılara Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları katılacak. Bu formatta yedi ülke ilk kez Türkiye'nin inisiyatifiyle bir araya gelecek. Görüşülecek konular arasında Filistin meselesi, Hürmüz'deki durum, Yemen'le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı yer alıyor. Ayrıca R4 ve E3 ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyon imkanları da görüşülecek.

7 BAKAN BİR ARAYA GELİYOR

İstanbul'da düzenlenecek R4 ve R4+E3 toplantılarına; Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'NİN İNİSİYATİFİYLE BİR ARAYA GELECEKLER

Bu yedi ülke, R4+E3 formatında ilk kez Türkiye'nin inisiyatifiyle bir araya gelmiş olacak.

Toplantılarda Filistin meselesi, Hürmüz'deki durum, Yemen’le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınması, R4 ve E3 ülkeleri arasında ileriki dönemde hayata geçirilebilecek işbirliği ve koordinasyon imkanlarının görüşülmesi öngörülüyor.

R4 VE E3 MEKANİZMALARI

R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.

R4 Dışişleri Bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı yaptı. Bu formatta son toplantı BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 21 Eylül'de New York'ta düzenlendi.

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 mekanizması ise, 2003'ten bu yana İran'ın nükleer programına ilişkin sürdürülen üçlü diplomatik işbirliği kapsamında ortaya çıkarken zamanla farklı bölgesel ve uluslararası konularda ortak diplomatik girişimlerde bulunan bir yapıya dönüştü.