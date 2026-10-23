Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!

Süper Lig devi Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen hakkında yıllar önce yapılan bir sosyal medya paylaşımını görenler şaştı kaldı. 2015 yılında henüz kariyerinin başındayken Türk bir X kullanıcısının Şanlıurfaspor kulübüne yaptığı transfer çağrısı, Nijeryalı yıldızın bugünkü başarısıyla birlikte adeta kehanet gibi yorumlandı.

17 YAŞINDAYKEN ŞANLIURFASPOR'A ÖNERİLMİŞ!

Gelişimi ve sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeden önce, 2015 yılındaki U-17 Dünya Kupası'nda attığı 11 golle dikkatleri üzerine çeken Osimhen'i bir Türk futbolsever henüz 17 yaşındayken fark etti. Türk futbolseverin 10 Kasım 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda Şanlıurfaspor yönetimine seslenerek genç yeteneğin kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

"ALABİLİYORSANIZ ALIN"

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan o tarihi paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Şanlıurfaspor kulübü Victor Osimhen adında 17 yaşındaki oyuncuyu alabiliyorsunuz alın. U17 dünya kupasında 11 gol attı"

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

O dönem henüz kariyerinin çok başında olan ve dünya futbol kamuoyu tarafından yeni yeni tanınmaya başlayan Osimhen, aradan geçen yıllar içinde Avrupa'nın en önemli santrforlarından biri haline geldi. Nijeryalı yıldızın başarı merdivenlerini hızla tırmanmasının ardından, Türk kullanıcının 2015 yılında yaptığı bu nokta atışı tespit sosyal medyada tekrar binlerce kez paylaşıldı ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.