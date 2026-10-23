Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:09

Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!

Bir Şanlıurfaspor taraftarının 2015 yılında yaptığı Victor Osimhen paylaşımı, Nijeryalı yıldızın dünya futbolunda ses getirmesiyle birlikte gündem oldu. İşte o paylaşım...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:09

Süper Lig devi 'ın golcüsü hakkında yıllar önce yapılan bir paylaşımını görenler şaştı kaldı. 2015 yılında henüz kariyerinin başındayken Türk bir X kullanıcısının kulübüne yaptığı transfer çağrısı, Nijeryalı yıldızın bugünkü başarısıyla birlikte adeta kehanet gibi yorumlandı.

Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!

17 YAŞINDAYKEN ŞANLIURFASPOR'A ÖNERİLMİŞ!

Gelişimi ve sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeden önce, 2015 yılındaki U-17 Dünya Kupası'nda attığı 11 golle dikkatleri üzerine çeken Osimhen'i bir Türk futbolsever henüz 17 yaşındayken fark etti. Türk futbolseverin 10 Kasım 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda Şanlıurfaspor yönetimine seslenerek genç yeteneğin kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!

"ALABİLİYORSANIZ ALIN"

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan o tarihi paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Şanlıurfaspor kulübü Victor Osimhen adında 17 yaşındaki oyuncuyu alabiliyorsunuz alın. U17 dünya kupasında 11 gol attı"

Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

O dönem henüz kariyerinin çok başında olan ve dünya kamuoyu tarafından yeni yeni tanınmaya başlayan Osimhen, aradan geçen yıllar içinde Avrupa'nın en önemli santrforlarından biri haline geldi. Nijeryalı yıldızın başarı merdivenlerini hızla tırmanmasının ardından, Türk kullanıcının 2015 yılında yaptığı bu nokta atışı tespit sosyal medyada tekrar binlerce kez paylaşıldı ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

Şanlıurfalı gencin 11 yıl önce yaptığı Osimhen paylaşımı gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişme! İsmail Kartal giderse yerine gelecek dünya yıldızı belli oldu
Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler
ETİKETLER
#galatasaray
#sosyal medya
#victor osimhen
#Futbol
#şanlıurfaspor
#U17 Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.