Ankara merkezli 7 ilde sosyal medya ve internet operasyonu: Fuhşa teşvik ve müstehcenlik suçundan 33 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim'de Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, internet ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN 33 TUTUKLAMA KARARI

Sulh Ceza Hakimliğince müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü içeren ürünlerin dağıtılması veya yayılması suçundan ise 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.