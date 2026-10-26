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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:19

Ankara merkezli 7 ilde sosyal medya ve internet operasyonu: Fuhşa teşvik ve müstehcenlik suçundan 33 tutuklama

Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyonda, internet ve sosyal medya mecralarında müstehcenlik ile fuhşa teşvik suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen 33 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ankara merkezli 7 ilde sosyal medya ve internet operasyonu: Fuhşa teşvik ve müstehcenlik suçundan 33 tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:19

, koordinesinde Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim'de Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, internet ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 7 ilde sosyal medya ve internet operasyonu: Fuhşa teşvik ve müstehcenlik suçundan 33 tutuklama

MAHKEMEDEN 33 TUTUKLAMA KARARI

Sulh Ceza Hakimliğince müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü içeren ürünlerin dağıtılması veya yayılması suçundan ise 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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#ankara
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#asayiş şube müdürlüğü
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