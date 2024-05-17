Ankara ve İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

17 May 2024 23:35 - Güncelleme : 17 May 2024 23:39

Ankara ve İstanbul’da etkinlik ve 19 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.

ANKARA'DA 19 MAYIS’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara’nın Çankaya ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.