Ankara'da 11 Ekim Pazar günü düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu" nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak Ankara'da 11 Ekim Pazar günü düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu" nedeniyle bazı caddelerde trafiğe düzenleme yapıldı. Bugün saat 06.30'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacak. Dögol Caddesi'nin belirli bir kısmı, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin belirli bir kısmı ve Akdeniz Caddesi'nin belirli bir bölümü de çift yönlü trafiğe kapalı olacak. İsmet İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmında Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak. Söğütözü Caddesi'nin belirli bir bölümü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin belirli bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatılacak. İhtiyaç duyulması halinde belirtilen yollara açılan cadde ve sokaklar da etkinlik sona erene kadar trafiğe kapalı tutulacak.

06.30'DAN İTİBAREN YOLLAR KAPATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06.30'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi'nin tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Dögol Caddesi'nin Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan kısmı ve Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki yollar da çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay kavşağı) ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısmında Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıca Söğütözü Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması halinde belirtilen yollara açılan cadde ve sokakların tamamı da etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı tutulacak.