Ankara Tren Garı önünde bugün düzenlenecek anma programı nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı Ankara Tren Garı önünde bugün düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılarak trafik düzenlemesine gidildi. Saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında alt geçit hariç araç geçişine izin verilmeyecek. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı’nda terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği bombalı saldırı sonucu 101 kişi hayatını kaybetmişti.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.

101 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı’nda terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği bombalı saldırı sonucu 101 kişi hayatını kaybetmişti.