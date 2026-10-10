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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 07:55

Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenecek anma töreni nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 07:55

Tren Garı önünde bugün düzenlenecek anma programı nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi.

HABERİN ÖZETİ

Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ankara Tren Garı önünde bugün düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılarak trafik düzenlemesine gidildi.
Saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında alt geçit hariç araç geçişine izin verilmeyecek.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı’nda terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği bombalı saldırı sonucu 101 kişi hayatını kaybetmişti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren 'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

101 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı’nda terör örgütü ’ın düzenlediği bombalı saldırı sonucu 101 kişi hayatını kaybetmişti.

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#ankara
#deaş
#ankara emniyet müdürlüğü
#cumhuriyet caddesi
#Ankara Tren Garı
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