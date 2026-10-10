Çocuklara sosyal medya sınırlamasında ayrıntılar netleşti: Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin 10 Ekim Cumartesi günü tarihli sayısında yayımlandı.
Geçtiğimiz aylarda kabul edilen sosyal medya yasasının ardından yayımlanan yönetmelikte çocuk hesaplarına uygulanacak sınırlar netleşti.
Yönetmeliğe göre yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden "yaş doğrulama belirteci" ile yapılacak. Sosyal medya platformları yaş dışında diğer kişisel bilgilere erişemeyecek. Yeni hesaplarda doğrulama zorunlu olacak mevcut hesapların doğrulama yapması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. 15 yaşından küçükler hesap açamayacak.
15-17 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları gizli tutulacak, canlı yayın özelliği sunulmayacak ve sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecekler. Çocukların verilerinin kişiselleştirilmiş reklamlarda kullanılamayacak. Ayrıca ebeveynlerin kontrolü daha da güçlendirilecek.
Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.