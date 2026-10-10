Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin 10 Ekim Cumartesi günü tarihli sayısında yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Çocuklara sosyal medya sınırlamasında ayrıntılar netleşti: Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan ve yaş doğrulamasını düzenleyen yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 yaşından küçükler sosyal medyada hesap açamayacak. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden "yaş doğrulama belirteci" ile yapılacak ve platformlar yaş dışındaki kişisel bilgilere erişemeyecek. Yeni hesaplarda doğrulama zorunlu olurken, mevcut hesapların doğrulama yapması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. 15-17 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları gizli tutulacak, bu kullanıcılar canlı yayın açamayacak ve sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Çocukların verileri kişiselleştirilmiş reklamlarda kullanılamayacak ve ebeveynlerin kontrolü güçlendirilecek.

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA SINIRLAR BELLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda kabul edilen sosyal medya yasasının ardından yayımlanan yönetmelikte çocuk hesaplarına uygulanacak sınırlar netleşti.

15 YAŞ ALTI HESAP AÇAMAYACAK, ESKİ HESAPLARA DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe göre yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden "yaş doğrulama belirteci" ile yapılacak. Sosyal medya platformları yaş dışında diğer kişisel bilgilere erişemeyecek. Yeni hesaplarda doğrulama zorunlu olacak mevcut hesapların doğrulama yapması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. 15 yaşından küçükler hesap açamayacak.

ÇOCUKLAR CANLI YAYIN AÇAMAYACAK

15-17 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları gizli tutulacak, canlı yayın özelliği sunulmayacak ve sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecekler. Çocukların verilerinin kişiselleştirilmiş reklamlarda kullanılamayacak. Ayrıca ebeveynlerin kontrolü daha da güçlendirilecek.

Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.