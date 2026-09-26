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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:46

TikTok davasında uzlaşma! Çocuklara 2 saat sınırı kararlaştırıldı

TikTok çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla Alabama'da açılan davada 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında çocukların kullanımına çeşitli sınırlamalar getirilecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TikTok davasında uzlaşma! Çocuklara 2 saat sınırı kararlaştırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:46

Sosyal medya platformu çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla 'nin eyaletinde yargılandı.

HABERİN ÖZETİ

TikTok davasında uzlaşma! Çocuklara 2 saat sınırı kararlaştırıldı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde yargılandı ve uzlaşma sağlandı.
TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek.
Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirildi.
Gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi kısıtlanacak.
Ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı denetlemesine imkan tanınacak.
TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
TikTok davasında uzlaşma! Çocuklara 2 saat sınırı kararlaştırıldı

HEM PARA CEZASI KESİLDi HEM DE SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

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#tiktok
#Para Cezası
#ABD
#bbc
#alabama
#Teknoloji
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