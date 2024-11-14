Ankara'da polis memuru dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihara girişti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı

14 Kasım 2024 00:20 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 00:23

Ankara'da meydana gelen korkunç olayda polis memuru K.K., kavga ettiği eşini tabancası ile vurarak öldürdü. Memur K.K., daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı.