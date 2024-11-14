Ankara'da polis memuru dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihara girişti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Kasım 2024 00:20 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 00:23
Ankara'da meydana gelen korkunç olayda polis memuru K.K., kavga ettiği eşini tabancası ile vurarak öldürdü. Memur K.K., daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru K.K., polis lojmanlarındaki eşi Ş.K. ile kavga etti.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında K.K., tabancasıyla eşini vurarak öldürdü.
EŞİNİ VURDU, İHTİHARA KALKIŞTI!
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ş.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldüren K.K. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan K.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı