Türkiye'yi sel aldı! Onlarca araç sular altında hayat felç oldu

08 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:33

Meteoroloji'den 15 il için sağanak uyarısı... Diğer bölgeler kavruluyor! 6 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den 15 il için sağanak uyarısı... Diğer bölgeler kavruluyor! 6 Haziran hava durumu tahminleri

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekerken çok sayıda araç suya gömüldü.

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Ayaş yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı metro girişlerini su basması dolayısıyla seferler durduruldu.

ESKİŞEHİRLİ VATANDAŞLAR DÜKKANLARA SIĞINDI

Eskişehir'de de eklenen yağış, öğle saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağış, zaman zaman etkisini arttırdı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve dükkanlara sığınarak, yağmur şiddetinin azalmasını bekledi.

UŞAK'TA YOLLAR KAPANDI

Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreğine kapadı.

İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı.

KIRIKKALE'DE ONLARCA KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

Kırıkkale'de sağanak yağışın ardından dereden taşan sel suları ağıldaki küçükbaş hayvanlardan bir tanesi telef etti.

Ekipler, selden kurtarılan 119 küçükbaş hayvanı hastalık riskine karşı tedbir amaçlı başka bir ağılda gözetim altında tutacak.

KÜTAHYA'DAKİ TARLALARDA BÜYÜK ZARAR

Kütahya'nın Dağdemirli köyünde yaklaşık 1 saat aralıksız yağan dolu yağışı ve ardından başlayan yağmur ekili alanlara ve köy içi kaldırım taşlarına zarar verdi.

Köy sakinleri, dolunun fasulye, domates, salatalık gibi ekilen sebzelere ve kiraz, erik, ceviz gibi ağaçlara zarar verdiğini ifade etti.

Yetkililer, bölgede hasar tespiti yapmak için çalışma başlattıklarını ve zararın boyutunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

YOZGAT'TA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Ankara-Yozgat Karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yolda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte etkili olan dolu yağışı bazı ekili alanlara da zarar verdi. Sağanak ve dolu, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.