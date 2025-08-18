Menü Kapat
Ankara'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bazı yollar kapalı

Ankara'da bugün düzenlenecek eylem nedeniyle bazı yollar sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak. Ayrıca bazı metro ve Ankaray durakları da kapalı olacak. İşte ayrıntılar...

Ankara'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bazı yollar kapalı
18.08.2025
18.08.2025
Hükümet ile memurlar arasındaki zam pazarlığı sonuç vermeyince kararı aldı. Bugün on binlerce memur ve memur emeklisi 'da eylem gerçekleştirecek. Saat 14.00'te Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanacak kalabalık daha sonra Anadolu Meydanı'na yürüyecek. Eylem sebebiyle trafikte düzenlemeye gidildi.

Ankara'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bazı yollar kapalı

08.00'DEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK

Başkentte bugün bazı yollar eylem nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bazı yollar kapalı

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bazı yollar kapalı

BAZI METRO VE ANKARAY DURAKLARI DA KAPALI

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

ETİKETLER
#eylem
#memur-sen
#Ankara
#Zam-pazarlığı
#Trafik-düzenlemesi
#Metro-kapanışı
#Gündem
