Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ankara’daki izinsiz gösteride polisler yaralandı

Ankara’da İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralanırken, 44 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara’daki izinsiz gösteride polisler yaralandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 03:46
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 03:47

Ankara’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde tansiyon yükseldi. Çankaya Belediyesi önünde toplanan kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca olaylar çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kalabalığa hitaben konuşma yapmasının ardından grup, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerine taş, cam şişe ve havai fişek atarak saldırıda bulundu.

2 POLİS YARALANDI, 44 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri megafonla yaptığı uyarılarda, göstericiler arasında provokatörlerin bulunduğunu ve kolluk kuvvetlerine saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Tüm ikazlara rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Çıkan olaylarda 2 polis memuru yaralanırken, 44 kişi gözaltına alındı. Ara sokaklara kaçmaya çalışan bazı göstericiler, polis tarafından engellendi.

Olayların ardından bölgede oluşan çöp ve enkaz, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehzadebaşı Camii’nde tarihi mezarlar talan edildi! Vali Gül'den Saraçhane protestolarına sert tepki
İstanbul Valisi Davut Gül Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulunuyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine sözlü saldırı sonrası Ali Yerlikaya'dan tepki!
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#terör
#güvenlik güçleri
#yolsuzluk
#protesto
#gösteri
#gözaltı
#biber gazı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.