Ankara’daki izinsiz gösteride polisler yaralandı

Ankara’da İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralanırken, 44 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde tansiyon yükseldi. Çankaya Belediyesi önünde toplanan kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca olaylar çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kalabalığa hitaben konuşma yapmasının ardından grup, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerine taş, cam şişe ve havai fişek atarak saldırıda bulundu.

2 POLİS YARALANDI, 44 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri megafonla yaptığı uyarılarda, göstericiler arasında provokatörlerin bulunduğunu ve kolluk kuvvetlerine saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Tüm ikazlara rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Çıkan olaylarda 2 polis memuru yaralanırken, 44 kişi gözaltına alındı. Ara sokaklara kaçmaya çalışan bazı göstericiler, polis tarafından engellendi.

Olayların ardından bölgede oluşan çöp ve enkaz, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.