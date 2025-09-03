Menü Kapat
Gündem
Ankara'yı yoğun duman ve is kokusu sardı! Valilik sebebini açıkladı

Ankara'daki duman ve is kokusunun nedeni belli oldu. Başkent genelinde çok sayıda vatandaş duman ve is kokusu hissettiği için şikayette bulundu. Ankara Valiliği konuya ilişkin açıklama yayınladı.

03.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 00:24

'daki yoğun duman ve is kokusunun sebebi 'nun Araç ilçesindeki çıktı. Çok sayıda vatandaş yangın endişesiyle ihbarlar yaparak durumun nedenini öğrenmek istedi.

Ankara Valiliği açıklamasında Kastamonu'daki yangında oluşan is ve dumanın kuzey rüzgarları etkisiyle şehre ulaştığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. "
https://x.com/AnkaraValiligi/status/1962978519190815030

ETİKETLER
#hava durumu
#orman yangını
#kastamonu
#Ankara
#Kuzey Rüzgarı
#Gündem
