Ankara'yı yoğun duman ve is kokusu sardı! Valilik sebebini açıkladı

Ankara'daki yoğun duman ve is kokusunun sebebi Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangını çıktı. Çok sayıda vatandaş yangın endişesiyle ihbarlar yaparak durumun nedenini öğrenmek istedi.

Ankara Valiliği açıklamasında Kastamonu'daki yangında oluşan is ve dumanın kuzey rüzgarları etkisiyle şehre ulaştığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. "

https://x.com/AnkaraValiligi/status/1962978519190815030