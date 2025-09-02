YANGINLARDA SON DURUM!
Türkiye'nin ciğerleri günlerdir alev alev yanıyor. Denizli'de 5 gün önce Kastamonu'da ise 2 gün önce çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi gece gündüz demeden devam ediyor. Denizli'deki yangının enerjisinin düştüğü bildirilirken, Kastamonu'da 2 noktada devam eden yangınlara havadan hem de karadan müdahale sürüyor. İşte yangın bölgelerinde son durum...
DENİZLİ YANGININDA SON DURUM NE?
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı yeniden destek vermeye başladı. Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'deki orman yangınının batı ve doğu kısımlarında ilerlemesini durdurduklarını, Bartın'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdüklerini söyledi.
KASTAMONU'DA 6 KÖY BOŞALTILDI
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden yangınlar, ikinci gününde de ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda ilden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları 10 kilometre mesafedeki iki yangın bölgesinde devam ediyor.
Kastamonu-Karabük karayolunun kuzey kesimindeki yangın, Araç ilçesi istikametinde devam ederken, güney kısımdaki yangın ise Karabük sınırında etkisini sürdürüyor.