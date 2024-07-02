Annesini kalçasından bıçakladı! 'Cam kesiği' dedi, doktorlar inanmadı
Samsun'da bir genç, annesini merdivenden inerken kalçasından bıçakladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki M.A., 31 yaşındaki oğlu H.A. tarafından merdivenden inerken kalçasından bıçaklandı. Hemen hastaneye giden kadın, kalçasını camın kestiğini ileri sürdü.
CAM KESİĞİ DEDİ, DOKTORLAR İNANMADI
Doktorlar yaranın cam kesisi değil bıçaktan kaynaklandığını tespit edince polis yaptığı araştırma sonucu kadını oğlunun bıçakladığını ortaya çıkardı. Hafif şekilde yaralanan kadın ayakta tedavi gördü.
Annesini bıçakladığı iddia edilen H.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.