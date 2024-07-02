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Annesini kalçasından bıçakladı! 'Cam kesiği' dedi, doktorlar inanmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:41
Annesini kalçasından bıçakladı! &#039;Cam kesiği&#039; dedi, doktorlar inanmadı

Samsun'da bir genç, annesini merdivenden inerken kalçasından bıçakladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki M.A., 31 yaşındaki oğlu H.A. tarafından merdivenden inerken kalçasından bıçaklandı. Hemen hastaneye giden kadın, kalçasını camın kestiğini ileri sürdü. 

CAM KESİĞİ DEDİ, DOKTORLAR İNANMADI 

 Doktorlar yaranın cam kesisi değil bıçaktan kaynaklandığını tespit edince polis yaptığı araştırma sonucu kadını oğlunun bıçakladığını ortaya çıkardı. Hafif şekilde yaralanan kadın ayakta tedavi gördü.

Annesini kalçasından bıçakladı! 'Cam kesiği' dedi, doktorlar inanmadı - 1. Resim

Annesini bıçakladığı iddia edilen H.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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