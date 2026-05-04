Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET'e operasyonda 14 şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14’ü tutuklandı.

Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET'e operasyonda 14 şüpheli tutuklandı
04.05.2026
08:27
04.05.2026
08:27

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik düzenlendi. İhalelerde usulsüzlükler tespit edilirken, yapılan işlemlerle devletin 113 milyon 426 bin TL zarara sokulduğu belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET'e operasyonda 14 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ANSET'e yönelik operasyonda ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
Operasyon, 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Soruşturma kapsamında ilk etapta 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu sayı daha sonra 35'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer hakkında da işlem yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan işlemlerle devletin 113 milyon 426 bin TL zarara sokulduğu belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında ilk etapta 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Süreç içinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla dosya kapsamındaki kişi sayısının 35’e yükseldiği öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK VE CANSEL TUNCER DE DOSYADA YER ALIYOR

Dosya kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27’si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 11 kişi serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 2 kişinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

