Antalya'da heyelan! Felaketin eşiğinden dönüldü: Deprem oluyor sandık

22 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:42

Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti. Serik ilçesinde sağanak sonrası oluşan heyelanda dağdan kaya parçaları koptu. Kaya parçaları 2 katlı bir eve çarptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu sağanak yağış ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu. Sağanağın şiddetli vurduğu Antalya'da felaketin eşiğinden dönüldü.

EVİN İÇİNDE MAHSUR KALDILAR

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir eve çarptı. Kaya parçalarının hasara neden olduğu evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, durumu ekiplere bildirdi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Eşi Burcu Kuşçu da kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.